Rimini-Catania, Lucarelli: “Sappiamo importanza partita. Loro hanno grande gamba”

"Il Catania sta bene ed è consapevole dell'importanza di questa partita e di questa competizione. Ho visto un gruppo disponibile e molto carico, tutti vogliono stare vicini alla squadra e tra i convocati ci sono alcuni indisponibili proprio per stare tutti insieme in una serata che è molto particolare ed importante, per noi. Il Rimini è una squadra di grande gamba, tatticamente fa cose interessanti: quando ha la palla propone un 4-2-3-1, in non possesso uno dei due mediani arretra sulla linea dei difensori e si difende a cinque, con il trequartista che va accanto all'altro mediano; quindi difende con un 5-4-1 e attacca con un 4-2-3-1. Li abbiamo visti dal vivo e in video, i nostri prossimi avversari mi hanno colpito per la grande intensità e per la pressione e le riaggressioni che riescono a fare. Dal punto di vista fisico per noi sarà sicuramente una gara probante, dovremo essere alla pari con loro che giocano ad alta intensità. Mi aspetto che tutti rispondano presente all'appello. La partecipazione dei nostri tifosi ci riempie d'orgoglio, erano al nostro fianco anche a Picerno e ci saranno domani: sappiamo di un grande esodo e la nostra intenzione è quella di regalargli una serata speciale e di fare in modo che affrontino con il sorriso il lungo viaggio di ritorno".