Repubblica: “Palermo, la cooperativa del gol ma ora serve ‘espugnare’ il Barbera”

In seguito alla vittoria per 3-1 contro il Südtirol, il Palermo è pronto a fare un altro passo significativo nella sua corsa verso la promozione in Serie A. Questo successo ha risollevato il morale della squadra dopo la brutta sconfitta per 5-0 in Coppa Italia contro il Napoli, segnando un nuovo punto di partenza. Dopo cinque partite senza sconfitte in campionato, con tre vittorie e due pareggi, la squadra di Dionisi ha ritrovato fiducia, mettendo a segno otto gol con sette diversi marcatori. Sono otto i gol realizzati per sette calciatori differenti: Di Mariano, Segre, Henry, Brunori, Baniya, Diakitè e in parti colar modo Insigne, capocannoniere della rosa, che oltre il gol di Bolzano era andato a segno anche nella prima uscita stagionale contro il Parma in Coppa Italia. Anche il tanto criticato reparto difensivo, sta offrendo prestazioni di buon livello, avendo subito solo sei gol, un dato che eguaglia quello del Catanzaro e rappresenta il migliore della Serie B. Ora, però, la priorità è mantenere la continuità e migliorare anche nelle partite in casa, dove finora la squadra non ha ancora ottenuto una vittoria. A Bolzano, Rayyan Baniya è stato determinante, con interventi decisivi e l’apertura delle marcature grazie a un gran colpo di testa. Il suo contributo ha permesso a Nikolaou di giocare con più sicurezza, formando una duo che grantisce solidità. La difesa del Palermo sembra aver trovato il giusto equilibrio, con numeri che evidenziano una crescita significativa a livello difensivo. La prossima gara contro la Salernitana, attualmente in quindicesima posizione in classifica, appare sulla carta alla portata, ma il Palermo non può permettersi di rilassarsi. La squadra allenata da Martusciello ha ottenuto solo due punti nelle ultime quattro gare, e il Palermo dovrà confermare il trend positivo anche nelle partite al Barbera, sarà necessario per gli uomini di Dionisi mantenere alta la concentrazione.