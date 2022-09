Reggina,Inzaghi: “Ai miei non rimprovero nulla. Brunori? Può ripetere buona stagione”

Le parole del tecnico della Reggina, Pippo Inzaghi

Mediagol ⚽️

Pomeriggio da dimenticare per il Palermo. I rosanero di Corini si fermano al "Granillo" battuti 3-0 della Reggina nella quarta giornata del campionato di Serie B. Si tratta del secondo ko consecutivo per i siciliani, già reduci dalla sconfitta maturata contro con l’Ascoli sabato scorso. Un risultato analizzato al triplice fischio dal tecnico amaranto, Filippo Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa.

"Otto uomini già andati in gol? Sono contento, chiediamo ai centrocampisti e agli esterni di essere decisivi. Non vinci 3-0 con una squadra così forte se non fai una grande partita. Io mi preoccupo alla lunga, la preparazione fa la differenza e noi è mancata. La squadra per atteggiamento non fa sentire questa mancanza. Oggi sono molto contento di chi è entrato. Penso che tutti vorremmo far gol ogni palla, ma siamo umani. A questa squadra rimprovero poco, non tollero di sbagliare l'atteggiamento".

"Brunori? Lo scorso anno l'ho osservato e penso possa ripetere un buon campionato. E' un attaccante sveglio e attacca la porta molto bene. Menez? Io sono arrivato e quando arriva un allenatore nuovo deve decidere chi tenere. Il primo giorno l'ho tenuto fuori per dieci giorni a farlo correre, quando ha dimostrato di stare bene ha cominciato ad ingranare e può prendersi soddisfazioni. Lui è un giocatore che in B non c'entra niente, ma se è qui un motivo ci sarà, deve diventare un leader tecnico. Visto l'infortunio di Obi avevamo bisogno di un'altra mezzala e abbiamo preso Hernani. Ci saranno tante gare, Fabbian deve proseguire così. E' solo un bene avere più giocatori bravi. Ci siamo integrati bene, c'è grande affetto nei miei confronti. Se non ci monteremo la testa potremo fare un buon campionato".