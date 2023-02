Reggina-Palermo: vietata la trasferta ai tifosi amaranto

Trasferta vietata per i tifosi amaranto residenti a Reggio Calabria e provincia, in occasione della sfida tra la Reggina e la compagine guidata da Eugenio Corini, in programma il 5 febbraio allo stadio "Renzo Barbera". A rendere noto il provvedimento è il Prefetto della città calabrese. Una decisione presa, secondo quanto si legge nella nota diramata nel pomeriggio