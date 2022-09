Reggina-Palermo, Di Michele: “Uno scontro diretto! La mia su Corini e City Group”

REGGINA- "La Reggina ha cambiato società prima di iniziare il campionato e da lì è stato tutto una svolta. Hanno preso un allenatore importante, perché Inzaghi in B e in C ha vinto. Ora sono partiti a razzo, hanno ottenuto ottimi risultati pur avendo fatto un mercato in quattro e quattr'otto. Hanno riportato entusiasmo in una piazza come Reggio, che è calorosa come quella di Palermo".