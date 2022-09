Reggina-Palermo, Corini sfida Inzaghi: dove vedere il match in tv e diretta streaming

Quasi tutto pronto per la sfida del "Granillo" tra Reggina e Palermo, gara valida per la 4ª giornata del campionato di Serie BKT 2022-2023, in programma alle 14:00. Dopo la sconfitta interna contro l'Ascoli di Cristian Bucchi, il Palermo FC guidato da Corini, vuole riscattare l'amaro ko del "Renzo Barbera" regalando ai propri tifosi una prestazione gagliarda ed un risultato positivo dalla gara esterna in terra calabrese. Saranno circa 1.100 i sostenitori rosanero che inciteranno la formazione di capitan Floriano e compagni, in un "Granillo" che si prepara ad accogliere circa 12.000 spettatori a fronte dei 7.000 tagliandi staccati fino a ieri che vanno ad aggiungersi alle 4.130 tessere stagionali sottoscritte dai supporters granata.