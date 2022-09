Reggina-Palermo 3-0, rosa flop al “Granillo”: le pagelle dei quotidiani

Il nuovo Palermo inizia con una sconfitta e stecca l'esame del "Granillo". Fragile, lunga e spesso disarticolata in fase di non possesso, sterile per quanto concerne la proposta offensiva, la squadra di Eugenio Corini è stata battuta per 3-0 dalla Reggina di Filippo Inzaghi nel match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie B. Secondo ko di fila dopo la battuta d'arresto con l'Ascoli.