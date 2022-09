Reggina-Palermo 3-0, Inzaghi: “La squadra è stata straordinaria. Pierozzi…”

"La squadra oggi è stata straordinaria, con un uomo in meno ha fatto il terzo gol. Non dobbiamo montarci la testa, venti giorni di allenamento in meno potranno farsi sentire alla lunga. Se saremo bravi nelle difficoltà ad essere una squadra vera potremo diventare il guastafeste della Serie B. Mi sono arrabbiato dopo l'espulsione, in quel momento non andava fatta quell'entrata. A fine primo tempo ho dovuto togliere Pierozzi perché con Di Mariano non potevo rischiare visto che era ammonito. Oggi abbiamo meno benzina degli altri, la ferocia non può mancare per sopperire a tutto questo. Ho scelto la panchina vicino alla curva per far sì che i ragazzi respirassero l'aria dei tifosi"