Reggina-Palermo 1-0: Inzaghi avanti con Fabbian, rosa reagiscono ma non pungono

Reggina avanti con Fabbian, Palermo reagisce, prende in mano il gioco ma non punge

Equilibrio in avvio, quindi equilibrio del punteggio infranto dopo sette minuti. Difesa ospite poco reattiva su un corner dalla destra di Menez, Cionek svetta e fa da torre per il liberissimo Fabbian che sguscia sul secondo palo ed incorna in rete da due passi. Reggina avanti e uomini di Corini che accusano qualche minuto di sbandamento. Linea difensiva sorpresa dall'attacco alla profondità di Rivas che beffa Pigliacelli in uscita con un perfetto lob. Il Var vanifica il raddoppio amaranto certificando il fuorigioco millimetrico del giocatore di Inzaghi.