Reggina, Fabbian: “Noi bravi a farci trovare pronti. Dato il massimo per la vittoria”

Pomeriggio da dimenticare per il Palermo . I rosanero di Corini si fermano al "Granillo" battuti 3-0 della Reggina nella quarta giornata del campionato di Serie B. Si tratta del secondo ko consecutivo per i siciliani, già reduci dalla sconfitta maturata contro con l’Ascoli sabato scorso. Un risultato analizzato al triplice fischio dal centrocampista amaranto , Giovanni Fabbian, intervenuto in conferenza stampa.

"Il mister ci insegna ogni giorno un particolare diverso, cerco di farmi trovare pronto. Mi auguro di ripetermi. Cerco sempre di rimanere umile. Squadra? Abbiamo avuto elementi in meno ma a livello di carattere ci siamo fatti trovare pronti. Ho pensato a cercare di fare il massimo per portare a casa la partita. I miei obiettivi sono sempre quelli, dare il massimo per farmi trovare pronto. Mi metto a disposizione del mister e della squadra. Il mister mi chiede di fare come so, di inserirmi e di attaccare la profondità. Sempre stato consapevole delle mie capacità. Cerco di lavorare duro, poi le cose vengono".