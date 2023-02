Reggina, allarme centrocampo in vista del Palermo: out Fabbian, Hernani in dubbio

Archiviato il ko contro il Sudtirol, la Reggina si prepara a tornare in campo per affrontare fuori casa il Palermo , dopo la chiusura ufficiale della campagna trasferimenti invernale. Mercato chiuso senza botti per il club amaranto, che ha visto saltare l'arrivo del centrocampista Arthur Ionita del Pisa: approdato al Monza grazie ad un'operazione che ha portato Mario Gargiulo ai nerazzurri.

Ad approdare in Calabria, il giovane centrocampista francese Warren Bondo. In vista della trasferta di Palermo, l'allarme a centrocampo per gli amaranto resta. A pochi giorni dal fischio d'inizio della sfida del "Renzo Barbera", in programma domenica alle 16.15, resta in forte dubbio Hernani: uscito anzitempo in occasione dell'impegno contro il Sudtirol e per cui si attendono aggiornamenti relativi alle sue condizioni. Dopo lo stop di un turno inflitto dal Giudice Sportivo, la Reggina, sarà costretta a fare a meno anche di Fabbian che rientrerà solo per il match casalingo contro il Pisa.