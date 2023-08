Reggiana-Palermo, Corini: “B difficile, ma abbiamo le carte in regola per far bene”

E' tutto pronto per la sfida tra Reggiana e Palermo , in programma alle ore 20:30 al "Mapei Stadium". Intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" poco prima del fischio d'inizio della gara valevole per la terza giornata del campionato di Serie B , il tecnico del Palermo Eugenio Corini ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

"La Reggiana ha iniziato bene con la Coppa Italia, ma anche col Cittadella se la sono giocata nonostante la sconfitta. A Como hanno recuperato una partita difficile. Una squadra in salute da neopromossa, siamo consapevoli dell'avversario e siamo pronti. E' un campionato complicato, difficile e abbiamo cambiato alcune cose rispetto a quello passato. Bisogna stare dentro alle difficoltà e vogliamo farci trovare pronti contro un avversario difficile. Ma abbiamo le carte in regola per far bene", ha spiegato l'allenatore rosanero.