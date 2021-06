Rauti già via, Lucca ai saluti: al Palermo ora mancano i gol. La situazione

In attacco c’è bisogno di rinforzi: Rauti e Lucca hanno segnato 17 reti, quattro in più degli attaccanti rimasti

"Rauti già via, Lucca ai saluti: al Palermo ora mancano i gol". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sull'attacco che verrà. Chi non farà ritorno in Sicilia è Nicola Rauti. L'attaccante di proprietà del Torino e Lorenzo Lucca, che con ogni probabilità lascerà Palermo nel corso della sessione estiva di calciomercato, hanno chiuso la stagione con diciassette reti. "Sostituirli degnamente significa prendere gente che garantisca un rendimento migliore, anche perché chi è rimasto non brilla certo per concretezza sotto rete", si legge.