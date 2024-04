Ranocchia: “Momento difficile, siamo determinati a risollevarci. Sul mio ruolo…”

"Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo con qualche occasione non nitida ma potenziale per riuscire a fare il 2-0; non ci siamo riusciti. Nel secondo tempo siamo partiti bene, loro hanno trovato casualmente i due gol. Non siamo stati bravi e lucidi a recuperare la partita. Sto abbastanza bene, ma era giusto che partissi dalla panchina. Ho sfruttato questo tempo per recuperare la condizione perché sono fuori da tanto. È evidente che siamo in un momento difficile, ma siamo molto determinati a risollevarci. Vogliamo finire queste ultime partite per prepararci ad uno sprint finale che vogliamo con tutti noi stessi. Differenze? Il mister ha cercato di dare la sua impronta, mettete in campo le sue idee. E dare solidità alla squadra, venivamo da un periodo in cui non riuscivamo a tenere la porta al sicuro. Obiettivo acquistare più solidità. Dobbiamo essere più bravi a subire meno gol. Quando ci siamo parlati ho detto che sono a completa disposizione per giocare sia da mezzala sia da trequartista".