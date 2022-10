Ranieri: “Calcio come una droga, Ancelotti fenomenale. Mondiale? Vedo bene la Spagna”

"È come una droga per l'adrenalina che ti entra nel sangue. Devi sempre fare il massimo per la tua squadra, per i tuoi tifosi, per i giocatori, per la società, per il mondo intero. Stare senza calcio è come dormire e non mi piace, voglio stare sempre sveglio a guardare tutte le partite. Per fortuna la mia carriera da allenatore è stata migliore che da calciatore. Ed è più lunga, anche se è più difficile essere allenatore che giocatore, perché l'allenatore è il responsabile di tutto: devi gestire bene tutte le cose, se va male il club perde soldi e l'affetto dei tifosi diminuisce. È normale che Ancelotti batta i miei record, è in Spagna da molti anni. È un allenatore fenomenale, pochi hanno vinto come lui. È un allenatore attento con i suoi giocatori e crea un'atmosfera molto piacevole. Tutti lo rispettano molto, chi gioca e chi no, e questo significa che è davvero una grande persona. Il Real Madrid è superiore a molte squadre e lotterà fino alla fine per LaLiga e per la Champions League. Xavi sta cercando di creare un grande gruppo di giocatori e ha bisogno di incoraggiamento, fiducia e forza. E non è facile. Il Real Madrid è una squadra fatta, il Barça sta ricostruendo tutto. Meritatissimo, ha fatto una stagione magnifica. È un grande giocatore e si merita tutto. Questo è strano. Normalmente vince chi ha vinto Champions e LaLiga. Il Real è il Real e meritava di più. Molte volte però succedono queste cose. Vedo bene la Spagna, sono un tifoso di Luis Enrique. Sta facendo un buon lavoro e speriamo che possa fare qualcosa di veramente buono".