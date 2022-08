Ranieri: “Aspetto un progetto serio, in Italia o all’estero. Purché sia credibile”

"Il Milan ha la leggerezza di giocare bene e di ritrovarsi a memoria. Qualche imprecisione è comprensibile, perché siamo appena all’inizio, ma il copione è il solito: il bel calcio. L' Inter ? Quando hai la possibilità di schierare tutte quelle bocche da fuoco, prima o poi il gol arriva. La Roma è molto quadrata e diventa splendida quando gioca in velocità con i Fab Four ".

Sguardo sulla Premier League: "Lo United a quota zero è un mistero. Sorprendono i due punti del Liverpool. Il City ha trovato in Haaland l'erede di Aguero. La lite Tuchel-Conte? Io sto con Antonio. Tuchel si è arrabbiato per l'esultanza di Conte dopo l'1-1, ma lo Stamford Bridge ha un problema: c'è solo un metro tra le due aree tecniche".