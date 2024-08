Radu, parla l’agente: “Palermo? Lo volevano in prestito, ma lui è scottato…”

"Ci sono state delle trattative, ma non è stato poi trovato l'accordo. Lo volevano in prestito, lui invece voleva anche una sicurezza per almeno due anni di contratto". Lo ha detto Oscar Damiani, noto agente di mercato che fra gli altri cura gli interessi di Ionut Andrei Radu, intervistato al canale Youtube di Gianluca Rossi. Fra i temi trattati, anche il mancato approdo del portiere di proprietà dell'Inter alla corte di Sassuolo e Palermo.