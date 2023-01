RADIOMEDIAGOL LIVE ORE 14:45: OSPITE L’EX PALERMO ROBERTO FLORIANO

Aggiornamenti sul Palermo FC e sul panorama calcistico nazionale in diretta televisiva in tutta la Sicilia su Sestarete TV, canale 81 del digitale terrestre, ed in streaming sui nostri canali social di riferimento Facebook , YouTube , Twitch e sul nostro portale www.mediagol.it.

In studio il vice direttore di Mediagol.itLeandro Ficarra, la giornalista Noemi Cusano. Ospite l’ex capitano del Palermo, Roberto Floriano, appena trasferitosi al Sangiuliano City nella sessione di calciomercato ancora in corso, dopo tre anni da uomo simbolo ed assoluto protagonista nella scalata del club rosanero dal dilettantismo fino alla Serie B. La verità sull’addio del classe 1986, i passaggi salienti della sua esaltante parabola con la maglia del Palermo, una serie di considerazioni significative sugli ex compagni di squadra, i tecnici che lo hanno guidato nel corso della sua esperienza in Sicilia e la prossima sfida tra Palermo e Bari, in programma venerdì sera allo Stadio “Renzo Barbera”, che lo vede nelle vesti di doppio ex.