Questione Stadio, Lagalla: “Interventi in corso per rispettare i criteri della Lega”

Il sindaco di Palermo ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla questione stadio, tema al centro del dibattito negli ultimi mesi

Il sindaco della Città di Palermo , Roberto Lagalla , ha rilasciato alcune dichiarazione in merito alla questione Stadio:

«Prosegue la collaborazione tra il Comune e la Palermo FC. Le due parti, sulle condizioni dello stadio "Renzo Barbera", opereranno insieme anche per garantire l’esecuzione delle opere richieste dalla Lega Calcio, ai fini delle necessarie certificazioni.

Nelle more del rinnovo della concessione, lavoreremo congiuntamente alla società per assicurare i necessari adeguamenti dell’impianto, in vista della stagione sportiva 2025/2026 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Lega.