PUMA E PALERMO PRESENTANO IL NUOVO HOME KIT: FOTO E DETTAGLI

La nuova maglia Home del Palermo FC dalla vestibilità regular combina tessuti in 100% poliestere riciclato con l’avanzata tecnologia di termoregolazione PUMA dryCELL, un sistema di gestione dell’umidità migliorato che assicura la perfetta temperatura corporea. Ideale sia per la partita che per l’uso quotidiano, la maglia è realizzata con l’innovativa recycling technology RE:FIBRE di PUMA e contiene almeno il 95% di rifiuti tessili riciclati. La maglia è tanto una dichiarazione di moda quanto una maglia per performance d’élite. Il kit è composto dagli shorts in Puma Black con dettagli Bright Pink e dai calzettoni Bright Pink. Il nuovo Home Kit del Palermo FC è disponibile, a partire da oggi, online al sito https://store.palermofc.com e in selezionati football retailer", il comunicato diramato dal club di viale del Fante.

