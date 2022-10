Psg, l’ex Palermo Pastore su Messi: “Guardo sempre le partite, impressionante”

Parola a Javier Pastore . L'ex trequartista di Palermo , Psg e Roma ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti ai microfoni del quotidiano Le Parisien sull'attuale numero trenta del club parigino, Lionel Messi , argentino proprio come "El Flaco". Di seguito le sue parole:

"Guardo sempre le partite ed è impressionante vedere il livello dall'inizio della stagione. È un altro giocatore ed ero sicuro che ci sarebbe riuscito. Penso che abbia trovato la giusta posizione in campo e l'intesa con tutti i compagni di squadra. Ha vissuto molti cambiamenti la scorsa stagione, a livello sportivo e umano. Una novità totale nella sua vita ed è normale che abbia avuto bisogno di tempo per adattarsi. Succede anche a un giocatore unico come lui".