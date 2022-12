Processo al clan del Borgo: assoluzione definitiva per il capo ultras Johnny Giordano

Sono diventate definitive le 5 assoluzioni disposte dal Gup Donata Di Sarno, nell’ambito del procedimento in abbreviato, nell’inchiesta "Resilienza" e "Resilienza 2". Le accuse per i 33 imputati erano di estorsione, spaccio di droga e associazione mafiosa. Tra le assoluzioni anche quella del capo ultras rosanero Johnny Giordano, la cui richiesta di arresto era stata respinta sia dal gip che dal tribunale del Riesame, in accoglimento delle tesi dei suoi avvocati Giovanni Castronovo e Silvana Tortorici, per il quale la pubblica accusa aveva chiesto la condanna a 10 anni di reclusione.