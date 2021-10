Primavera Palermo, Di Benedetto vede il Francavilla: i baby rosa per il primato

Nella sfida valida per la quinta giornata del campionato Berretti contro la Virtus Francavilla, i baby rosanero si giocano il primato in classifica nel loro girone

"La trasferta a Francavilla vale il primo posto: il Palermo Primavera oggi in campo per provare a conquistare altri tre punti". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che punta i riflettori sull'importante trasferta che vedrà coinvolti i baby rosanero di Stefano Di Benedetto sul campo della Virtus Francavilla . La Primavera siciliana spera di replicare il successo degli uomini di Giacomo Filippi , che nell'ultimo match di Serie C hanno battuto proprio la compagine pugliese sul rettangolo verde del 'Renzo Barbera'.

Per il Palermo Primavera è un incontro, come detto, dall'altissimo peso specifico, specialmente nelle strette dinamiche legate alla classifica. I rosa, infatti, condividono il secondo posto del girone C insieme al Catanzaro , con 10 punti all'attivo. Il Catania , attuale capolista con 11 punti, rischia di essere scavalcato sia dai rivali siciliani che dai calabresi, a causa del pareggio per 1-1 maturato nell'incrocio casalingo con la Paganese .

"Sembrerebbe - sulla carta - una gara semplice per i ragazzi di Di Benedetto quella di oggi al «Giovanni Paolo II» contro i pugliesi. Infatti, a partire dalle 13.30, i baby rosa affronteranno una squadra temibile ma che non ha ancora trovato il giusto equilibrio per portare a casa la prima vittoria stagionale". Prosegue in tal senso il GdS, che spiega come il Palermo abbia già trovato - nonostante il cambio in panchina di inizio stagione - i tasselli giusti per il suo mosaico tecnico ideale, sperimentando un equilibrio di gioco che gli ha finora permesso di collezionare tre successi e un pareggio in quattro gare.