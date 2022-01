Primavera, Bari-Palermo 1-1: terzo pareggio di fila dopo Potenza e Catania

Bari-Palermo, valida per il girone C delle formazioni Primavera, è terminata 1-1 con le reti di Frisella e Stragapede

Ancora un pareggio per la formazione Primavera del Palermo che, dopo quelli con Potenza e Catania ha trovato il terzo "X" consecutivo sul campo del Bari, la quinta classificata. Alla compagine di Di Benedetto si è recentemente unito Aziz Touré , tornato da Napoli , che si è accomodato inizialmente in panchina per poi subentrare negli ultimi dieci minuti di gara.

Al 37' sono passati in vantaggio i rosanero grazie alla rete di Frisella che ha sfruttato l'occasione generatasi dal traversone di Giglio da calcio d'angolo. Al 51' è arrivato il pareggio dei padroni di casa con Stragapede che ha rubato palla alla difesa del Palermo e, presentatosi solo davanti a Misseri non ha sbagliato. Doppia occasione per i siciliani di portarsi a casa i tre punti con Ganci che, nei minuti finali, non è riuscito a concretizzare due palle gol. Nell'ultimo giro d'orologio, il tecnico rosanero Di Benedetto è stato allontanato dalla panchina.