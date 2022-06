Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Una città col fiato sospeso a 90′ dalla B”

"Sfida Conte-Salvini sul reddito di cittadinanza". Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. "Conte, “Non vi lasceremo per strada Lotta alla mafia senza ambiguità”. Salvini, “I soldi del bonus devono essere girati alle imprese che assumono”. Hacker al Comune danni alla Ztl e al servizio tributi. Palermo, una città col fiato sospeso a 90’ dalla B. Cinquantamila reinfettati “Tutta colpa di Omicron”. Hiv e papilloma allarme degli esperti per i ritardi nella prevenzione".