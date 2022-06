Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Bandiere e sogni, è la sera dei miracoli”

“Urne aperte in I20 comuni per un voto che vale doppio“. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “Anche Palermo e Messina scelgono i sindaci. Notte di ansia in molti seggi senza schede né presidenti. Domani lo spoglio. L’esito delle elezioni determinante per i due poli in vista delle Regionali d’autunno. La mafia e i candidati: viaggio nel quartiere del blitz fra silenzi e povertà. Bandiere e sogni, è la sera dei miracoli: tutta una città vuole essere promossa. Alle 21.15 la finale dei play-off per la Serie B. Festoni nelle strade, maxischermi in piazze e locali. Ritorno al futuro. Novanta minuti per rivedere rosa”. E ancora: “La Omer di Carini fornirà gli arredi dell’Orient Express. La Scala dei Turchi sul podio dei luoghi più amati d’Italia”.