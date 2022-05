Prima Pagina, La Repubblica: “I rosa a Salò per continuare a sognare”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo" oggi in edicola

"La rivolta di Lagalla e Cuffaro “Contro di noi un linciaggio”". Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. "I rosa a Salò per continuare a sognare: il Palermo sfida il Feralpisalò nella gara d’andata delle semifinali di play-off. Debutto del Var in campo. Il piccolo stadio sarà tutto rosa. Via D’Amelio Il gip: “Cercate i mandanti esterni”. Brancaccio, periferia del disincanto, qui si torna indietro di 30 anni. Sergio Castellitto “Lo Stato lotta contro la mafia?”".