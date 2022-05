Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Playoff, Palermo avanti tutta. I casi risalgono”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" oggi in edicola

"Playoff, i rosa avanti tutta: Vittoria per 2-1 sul campo della Virtus Entella". Apre così la prima pagina de “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. "Salvini gela Musumeci: rinvio sulla candidatura. Il ricordo di Falcone, iniziative al via, ci sarà Mattarella. Il pizzo pure allo sfincionaro, la «legge» della mafia di borgata era imposta a tutti, dall’agricoltore al piccolo ambulante Lo sconforto per le chiusure causa Covid: «Non ci sono soldi, li possiamo stampare». Elezioni comunali, primi nomi di assessori e liste: oggi la stretta finale. L’acqua rubata dalla diga e rivenduta. Nuove accuse a Lo Nigro: al centro del traffico di droga".