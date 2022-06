Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Piano rifiuti, gelata europea”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”

“Piano rifiuti, gelata europea“. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Per la Commissione «non è conforme». C'è tempo fino al 10 giugno per non perdere i 35 milioni destinati a nuovi impianti di smaltimento e potenziamento della differenziata. Scoppia la polemica alla Regione. Il M5S: ‘Ennesima bocciatura’. L’assessore Baglieri: ‘Critiche strumentali, dobbiamo solo integrare i dati’. Ambulanti, un bando con 18 milioni di contributi. I manager della Sanità restano sino a fine anno. Meloni a Fl e Lega: confido che non saremo soli con Musumeci. Missili Usa per Kiev. L'ira di Putin: rischio di scontro diretto. Ravanusa, primi fondi per la ricostruzione. Covid, contagi in netto calo. Colpiti ragazzi tra 11 e 13 anni. Colpo alle Poste, arrestati due giovani. Il tesoro di Scaduto passa allo Stato”. Infine, in taglio alto: “Messi trascina l'Argentina, Italia travolta: 3.0. Alla Deneuve il Leone d'Oro alla carriera. Torna «Una marina di libri». E in diretta su Tas l'ultimo confronto tra i candidati a sindaco”.