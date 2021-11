Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Omicron, 1° caso italiano. Aeroporti in allerta”

Mediagl.it vi propone la prima pagina odierna del 'Giornale di Sicilia'

Così la prima pagina odierna del Giornale di Sicilia, disponibile da questa mattina in edicola. "La variante identificata su un cittadino campano di ritorno dall'Africa. È atterrato a Milano. I comuni preparano la stretta di Natale: più controlli per fermare il virus. Aeroporti in allerta, corridoi separati per chi arriva da Stati a rischio. Esperti preoccupati per il nuovo ceppo, ma in Sicilia il picco sembra superato. Istituto di sanità, dopo 6 mesi crolla l'efficacia del vaccino. Green pass falsi, perquisizioni anche nell'isola. La banda del flex ancora in azione: bottino di 220 euro. Con il Picerno il Palermo punta al poker".