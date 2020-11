Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “La Regione si promuove, le imprese la bocciano. Il Palermo cala il tris”

“La Regione si promuove. Le imprese la bocciano”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’. “Gli uffici si giudicano da soli: obiettivi raggiunti e voti alti a tutti. Ma Sicindustria attacca: troppi ritardi, uno schiaffo in piena crisi. Trasferimenti ai comuni, c’è il sì dell’Ars. Ora si aspetta il via del Cipe. Gli enti locali attendono 263 milioni per compensare le perdite fiscali nel 2020. Aiuti e sgravi: manovra pronta. Conte: diffuso disagio sociale”. Poi, riflettori puntati sulle vittorie di Palermo e Italia. “Il Palermo cala il tris e risale in classifica. Nel recupero al Barbera partita dominata, decisivo il gol di Luperini nel finale. Boscaglia frena: ancora non abbiamo fatto nulla. L’Italia batte pure la Bosnia e ai qualifica per le Final Four”. Infine, in taglio alto: “Tim: banda larga ovunque con due nuovi satelliti. Paola Perego racconta il filo tra nonni e nipoti. Rimase paralizzato dopo la caduta per una buca: anziano avrà 600 mila euro di risarcimento”.