Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Brunori vuole spezzare il digiuno in casa“

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”

“Regionali, i partiti in panne“. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. Il Pd frena sulle primarie del centrosinistra: «Candidature entro il 10 giugno? Troppo presto». FI presenta la lista a Palermo e Miccichè attacca: «Noi scocciati di certi alleati». Coalizioni ancora a ranghi sciolti in vista del voto autunnale. La Meloni, la prossima settimana in Sicilia, conferma il sostegno a Musumeci. Per Democratici e Azzurri riunioni nello stesso hotel confiscato ai boss. L'obbligo di green pass aveva fatto aumentare i prezzi dei falsi vaccini. Preso il re dei bonus fasulli dell'edilizia. Neonato lasciato in strada: è salvo. Spiraglio di Putin: sì al dialogo con Kiev. Brucia le erbacce, medico muore ustionato. Mondello, l'acquazzone trasforma le vie in fiumi. I giudici nigeriani manovalanza dei boss”. Infine, in taglio alto: “Stasera i play-off. Brunori vuole spezzare il digiuno in casa. Premio della Giuria all’italiano Le otto montagne. «Borghi dei Tesori»: premiati due progetti di restauro a Calatafimi e Portopalo di Capo Passero”.