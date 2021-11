Presentata la Nazionale siciliana: convocabili Balotelli e Grifo? Suggestione Tedesco

Nella “Sala Gialla Piersanti Mattarella” di Palazzo Reale, è stata presentata ufficialmente la Sicilia Football Association, la selezione calcistica che indosserà i colori giallorossi nelle prossime competizioni mondiali ed europee della CONIFA

"Presentare la nostra realtà in uno dei parlamenti più antichi del mondo è motivo d'orgoglio - ha esordito Salvatore Mangano, presidente della Sicilia Football Association - Questo è un bellissimo sogno divenuto realtà. Il nostro progetto ha come obiettivo la promozione del territorio e in futuro vorremmo organizzare eventi Conifa in Sicilia", riporta l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia".