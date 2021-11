Prederby del cuore, da Corini e Mascara fino a Ficarra e Picone: info e partecipanti

La presentazione del prederby del cuore, evento di beneficienza organizzato da Palermo e Catania in aiuto delle persone colpite dal nubifragio nella città etnea

Tutto pronto per il prederby della Sicilia tra Palermo e Catania. In programma sabato 11 novembre, l'evento andrà in scena sul rettangolo verde del 'Renzo Barbera', alla vigilia del derby siciliano del 'Massimino' valido per la 18esima giornata del campionato di Serie C. Da Ficarra e Picone fino a Nek e Roberto Lipari, oltre alle vecchie glorie di entrambe le compagini che prenderanno parte ad una serata speciale a scopo benefico. Davvero tante le adesioni per questo prederby del cuore, nel quale Palermo e Catania formeranno un'unica squadra, per aiutare la Sicilia etnea colpita dai violenti nubifragi delle scorse settimane.