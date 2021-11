Pre-Derby, Palermo-Catania: panoramica di presentazione del ‘Barbera’ su Instagram

Iniziativa benefica in collaborazione di Palermo e Catania. Le due società siciliane scenderanno in campo al fine di raccogliere fondi destinati alle zone colpite dalla forte alluvione delle scorse settimane

Ideato da Ismaele La Vardera a Roy Paci , il "Pre-Derby del Cuore" avrà luogo sabato 11 dicembre alle 14:30 allo stadio "Renzo Barbera" e vedrà scendere in campo diversi artisti e personaggi del mondo dello spettacolo - oltre che ex calciatori - , tra cui Ficarra e Picone, Sasà Salvaggio, Stefano Sorrentino e tanti altri.

L'iniziativa ha il fine di raccogliere fondi necessari da destinare alle popolazione del catanese e del siracusano colpite dal violento nubifragio che si è abbattuto in Sicilia nelle scorse settimane, provocando diversi sfollati e gravi danni alle infrastrutture. L'evento si disputerà sabato 11 dicembre, alla vigilia della sfida tra Catania e Palermo, gara valida per la diciottesima giornata del Girone C di Serie C, in programma allo stadio "Angelo Massimino" domenica alle 14:30.