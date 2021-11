Potenza, Trocini: “Palermo in salute, ma andremo al Barbera con coraggio”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico del Potenza in vista della sfida contro il Palermo, in programma domani al "Renzo Barbera"

Ventiquattro ore e sarà Palermo-Potenza. Intervenuto in conferenza stampa in vista del match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, in programma domenica 14 novembre al "Renzo Barbera", il tecnico del Potenza Bruno Trocini ha detto la sua sulle prestazioni offerte fin qui dalla compagine rossoblù, reduce dalla vittoria conquistata contro il Picerno. Ma non solo... "Volpe troppo egoista in zona gol? Innanzitutto va sottolineata la sua ottima prova nell’ultimo match; come tutti gli attaccanti si nutre del gol e forse in caso di esito diverso in occasione delle sue conclusioni non staremmo parlando di questo aspetto. Ma è altrettanto vero che su questo particolare lo stiamo martellando un pochino perché può sicuramente migliorare. In generale a me piace avere una squadra che prenda alto l’avversario, ma per farlo bene bisogna lavorare tanto e mi auguro diventi un nostro segno distintivo col passare delle settimane", le sue parole.