Poco più di quarantotto ore e sarà Potenza-Palermo.

Alle ore 12.30, allo Stadio “Alfredo Viviani”, la compagine rosanero sfiderà gli uomini di Capuano nel match valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Venerdì 29 gennaio, alla vigilia della gara, il tecnico del Palermo Roberto Boscaglia interverrà in conferenza stampa: diretta testuale e dichiarazioni live su Mediagol.it a partire dalle ore 14.15.