Potenza-Palermo, Romero: “Gol importante e voluto. Bella partita, siamo tranquilli”

Le parole dell'attaccante del Potenza in seguito al gol che ha permesso ai padroni di casa di andare in vantaggio contro il Palermo

Parola a Niccolò Romero. Il numero 9 del Potenza è intervenuto nell'intervallo del match tra i lucani e il Palermo, con il primo tempo terminato sul punteggio di 1-0 proprio grazie al gol del centravanti. Intervenuto ai microfoni di Eleven Sports, Romero ha detto la sua circa la rete segnata e il suo attuale momento di forma dopo l'infortunio che lo ha tenuto ai box per diverse settimane. Ecco le sue parole: "Sono contento per il gol, era un pò di tempo che ero fuori. Son contento perché siamo stati tranquilli, possiamo essere tranquilli rispetto a qualche mese fa. Stiamo facendo una bella partita. Manca ancora tanto e speriamo di continuare a fare bene. La rete di oggi è importante, mi libero mentalmente dai problemi di questi mesi. A volte non basta fare una bella partita, il gol ti toglie comunque peso di dosso".