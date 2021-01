POTENZA-PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI: DUBBI E SCELTE DI BOSCAGLIA

Il Palermo cerca i tre punti nel match in programma sabato pomeriggio contro il Potenza.

Alle ore 12.30, allo Stadio “Alfredo Viviani”, andrà in scena la sfida valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. La seconda del girone di ritorno. Reduce dal pareggio maturato lo scorso weekend contro il Teramo, la compagine rosanero è chiamata a dare risposte chiare ed indicazioni utili sia sul piano concettuale, sia strategico. Un’altra prestazione mediocre, quella offerta dal Palermo, dopo il flop con la Virtus Francavilla, che non è certamente passata inosservata. Cali di tensione, limiti strutturali, dilemmi irrisolti.

Intanto, in occasione della partita contro gli uomini di Ezio Capuano (che non sarà in panchina), Roberto Boscaglia ed il suo staff dovranno fare a meno ancora una volta di Alberto Almici e Ivan Marconi. L’esterno basso ex Hellas Verona, tornerà in campo nel mese di febbraio. L’esperto centrale classe 1989, alle prese con una lesione distrattiva di primo grado al gemello mediale destro, potrebbe recuperare, invece, per la prossima gara. Non è partito alla volta della Basilicata Andrea Accardi, che ha riportato un ematoma alla coscia. In forse anche Roberto Crivello, alle prese con una contusione lombare.

Il tecnico gelese con ogni probabilità archivierà ancora una volta il 4-2-3-1 e al cospetto della formazione lucana tornerà al 4-3-3. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dell’allenatore.

Davanti a Pelagotti, Somma e uno tra Lancini e Palazzi formeranno il tandem di centrali difensivi, mentre Doda e Corrado potrebbero agire da esterni bassi. In alternativa, Boscaglia potrebbe decidere di arretrare Valente. Una soluzione provata nel corso della settimana. In mezzo al campo, De Rose fungerà da playmaker, con Odjer e Luperini schierati da intermedi in zona mediana. Kanoute e uno tra Valente e Rauti sosterranno il terminale boa, Lucca, nel tridente offensivo.

Ecco le probabili formazioni del match tra Potenza e Palermo.

POTENZA (3-5-2): Marcone; Di Somma, Gigli, Sepe; Viteritti, Coppola, Bucolo, Ricci, Coccia; Romero, Baclet.

Indisponibili: Zampa, Conson

Squalificati: Salvemini

PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Doda (Peretti), Palazzi (Lancini), Somma, Corrado; Odjer, De Rose, Luperini, Kanoute, Lucca, Valente.

Indisponibili: Accardi, Almici, Marconi.

Squalificati: nessuno.