Potenza-Palermo, l’amichevole del “Viviani”: ecco chi potrà assistere al match

Il Palermo affronterà la formazione lucana domenica 25 luglio alle ore 19.00 allo stadio "Viviani" di Potenza

Saranno Potenza e Monopoli le prossime avversarie nelle partite amichevoli del Palermo durante il ritiro pre-campionato. I rosanero affronteranno la formazione lucana domenica 25 luglio alle ore 19.00 allo stadio "Viviani" di Potenza . Il match con il Monopoli , invece, è in programma giovedì 29 luglio alle ore 18.00 al campo sportivo di Villa d’Agri (PZ), sede del ritiro del club pugliese: questo test sarà connesso ad una attività benefica organizzata dalla squadra di casa.

Nel dettaglio, il Potenza - in vista del test contro gli uomini di Filippi - ha comunicato che l'amichevole è riservata solamente agli abbonati. "L’accesso unico allo stadio Viviani indicato dalla Questura avverrà dal settore TRIBUNA, sito in Via Viviani. Ogni abbonato dovrà presentarsi all’ingresso munito del foglio di prenotazione del proprio abbonamento", si legge su Facebook.