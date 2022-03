Potenza-Palermo, il rammarico di Arleo: “Sul 2-1 abbiamo avuto paura, ma pari giusto”

Amarezza e rammarico nelle parole del tecnico del Potenza, Pasquale Arleo, dopo il 2-2 contro Il Palermo. Le dichiarazioni del coach lucano nel post gara

Dopo il 2-2 dell'"Alfredo Viviani", il tecnico del Potenza , Pasquale Arleo , mostra un pizzico di rammarico dopo il 2-2 contro il Palermo guidato dal tecnico Silvio Baldini . Come si legge nell'edizione odierna de "La Gazzetta del Mezzogiorno" edizione Basilicata, il mister della formazione lucana, si sofferma sulla buona prestazione mostrata dalla sua squadra, contro una formazione - quella rosanero - che è riuscita ad agguantare il pareggio nel finale, grazie alla spinta determinante di Edoardo Soleri . L'attaccante rosanero sugli scudi, accorciando prima le distanze per la formazione siciliana, portando il Palermo sul momentaneo 2-1 e conquistandosi, successivamente, il rigore del definitivo 2-2, siglato dal bomber italobrasiliano, Matteo Brunori .

"E' sicuramente un'occasione sciupata" - dichiara il tecnico potentino, a fine gara - "Come numero di occasioni nel corso della gara, il pareggio è il risultato più giusto, ma per come avevamo condotto la gara, per la determinazione e la volontà, forse avremmo meritato qualcosa in più. Alla fine sono due punti persi per due nostre ingenuità. Dopo il 2-1 ci siamo abbassati troppo, abbiamo avuto paura, ma soprattutto siamo stati troppo larghi nelle marcature. L'episodio del rigore è figlio di questo atteggiamento. Abbiamo concesso troppo al Palermo, soprattutto sulle fasce e ci hanno punito. Adesso guardiamo alla partita di recupero contro la Paganese, gara che vale una stagione" - ha concluso il mister del Potenza, Arleo.