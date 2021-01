Potenza-Palermo 0-0: De Rose sale in cattedra, la squadra di Boscaglia fa la gara ma non sfonda. Commento primo tempo

Palermo, reduce dal pari interno contro il Teramo, che affronta una trasferta insidiosa e irta di incognite contro il Potenza.

Boscaglia mischia ancora le carte sul piano strategico e torna al 4-3-3 affidando al nuovo arrivato De Rose le chiavi del centrocampo.

Pelagotti tra i pali, Doda e Crivello esterni bassi, Somma e Palazzi a formare il tandem di centrali difensivi. De Rose polo della manovra in zona nevralgica affiancato da Odjer e Luperini, tridente offensivo composto da Kanoute e Valente larghi con Lucca terminale boa.

La compagine rosanero piace per personalità e geometrie fin dal primo scorcio di match. Si intravedono maggiore dinamismo ed intensità rispetto agli standard consueti e la leadership tecnica di Ciccio De Rose diviene da subito un fattore per la formazione siciliana. Proprio una transizione in verticale dell’ex Reggina innesca Valente il cui cross un po’ troppo energico viene impattato da Lucca inerzialmente senza spaventare più di tanto il portiere di casa. Il Palermo prende con autorevolezza in mano il pallino del gioco e fa decisamente la partita. Tra il minuto diciassette ed il ventesimo della prima frazione la squadra ospite crea due situazioni interessanti in fase offensiva: Crivello crossa bene dalla sinistra ma il colpo di testa di Lucca non è preciso, quindi lo stesso classe 2000 si invente una deliziosa sponda volante di tacco per accendere Kanoute, assist per il liberissimo Valente che controlla non benissimo e calcia con il destro impegnando Marcone.

La formazione di Boscaglia spinge forte e rischia praticamente nulla, si evidenzia grande coesione e compattezza tra le linee, il Palermo riesce a restare alto e a non perdere densità in fase di non possesso grazie ad applicazione e dedizione lodevole in sede di ripiegamento.

Il primo squillo dei lucani arriva in prossimità della chiusura della prima frazione: Ricci sfugge al controllo degli avversari e calcia secco impegnando Pelagotti che risponde da par suo. Il Primo tempo termina a reti bianche.