Potenza, Capuano: “La mia sul Palermo e Boscaglia, dobbiamo fare risultato. Speriamo che l’arbitro sia in forma…”

Poco più di due ore e sarà Potenza-Palermo.

Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico Ezio Capuano, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida in programma alle ore 12.30 allo Stadio “Alfredo Viviani”: dal momento della sua squadra, reduce dalla sconfitta maturata sul campo del Catanzaro, alle prestazioni offerte fin qui dalla compagine rosanero. Le proteste in campo in occasione dell’ultima partita a causa di alcune decisioni arbitrali sono costate a Capuano un turno di squalifica e oggi, in panchina, ci sarà Alberigo Volini, suo vice.

“Dopo una partita di grande sacrificio abbiamo perso all’ultimo minuto, ma adesso dobbiamo guardare avanti. Affrontiamo una squadra forte, difficile, però anche noi abbiamo le nostre argomentazioni. Affrontiamo una squadra fortissima guidata da un allenatore che non ha bisogno di presentazione, ma i punti a disposizione si riducono e tutte le partite a questo punto sono difficili. Servono i punti, le prestazioni non bastano più. Non l’ho mai detto, ma stavolta speriamo di essere un pochino più fortunati”, sono state le sue parole.

LA RICETTA – “Il gruppo è largamente cementato, ci sono ragazzi meravigliosi che si impegnano in ogni allenamento, si applicano in maniera maniacale. Dobbiamo ripartire dalle ultime prestazioni, nelle ultime tre partite abbiamo subito un solo gol e conosciamo le nostre qualità. I valori morali e di sofferenza di questi ragazzi sono elevatissimi, abbiamo preparato la partita come sempre e non c’è spazio per chiacchiere. Dobbiamo fare risultato perché lo impone la classifica, dopo tre giorni andremo a Caserta e il calendario è molto fitto. Noi, però, siamo sereni”.

MERCATO E ARBITRI –“Il mercato non è facile, ma questo vale per chiunque. È normale che nei giocatori non ci sia mai tranquillità, grazie a Dio finirà tra qualche giorno e si avrà un po’ più di tranquillità. La prestazione di Catanzaro penso sia sotto gli occhi di tutti. E’ stata l’ennesima beffa con un gol al 94’, ma è per com’è scaturito che purtroppo siamo vittime in maniera non voluta di decisioni arbitrali penalizzanti. Abbiamo la sfortuna, ogni volta, di un arbitro che incappa in partite infelici. Per fortuna stavolta abbiamo uno dei migliori arbitri in assoluto e speriamo sia in forma”, ha concluso.