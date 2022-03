Potenza, Arleo: “Palermo macchina da guerra, proveremo a neutralizzarlo. Brunori…”

Le parole del tecnico del Potenza, Pasquale Arleo, alla vigilia della sfida contro il Palermo di mister Baldini

Archiviato l'amaro pareggio maturato al "Renzo Barbera" contro la Fidelis Andria, il Palermo si prepara a tornare in campo per affrontare il Potenza nel match valido per la trentatreesima giornata del Girone C di Serie C. La compagine rossoblù è reduce dal successo maturato in casa del Picerno ed è in cerca di punti importanti per centrare l'obiettivo salvezza. A presentare l'impegno che si terrà tra poco meno di ventiquattro ore al "Viviani" è il tecnico del Potenza Pasquale Arleo, intervenuto nella consueta conferenza stampa della vigilia.