Pontedera, il Ds Zocchi: “Aurelio è cresciuto molto. Trattativa? Palermo impeccabile”

Il Palermo ha concluso la propria sessione di calciomercato con l'ingaggio di Giuseppe Aurelio, laterale sinistro classe 2000 proveniente dal Pontedera. Cresciuto nelle giovanili del Sassuolo, il millennials nativo di Bracciano è stato protagonista nella stagione in corso di Lega Pro, in cui ha realizzato 4 gol e 7 assist nelle 23 presenze totalizzate con il club toscano nel campionato di Serie C. Sulla trattativa che ha portato l'ex granata al Palermo FC targato City Football Group, si è espresso Moreno Zocchi, direttore sportivo Pontedera, intervenuto ai microfoni di TuttoC.com. Di seguito le dichiarazioni dirigente ex Spezia e Cremonese, tra le altre.