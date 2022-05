Polito: “Catania? Riparta dalla D prendendo esempio da Palermo e Bari”

Le parole del direttore sportivo, Ciro Polito, sulla ripartenza degli etnei dalla Serie D dopo il fallimento

“Adesso bisogna ripartire dalla D con una società solida, costruendo un grande Catania per il futuro, la squadra più forte di tutti prendendo l’esempio da Palermo e Bari. Puntando su giocatori che hanno voglia di accettare le condizioni della città. Se costruisci una corazzata la differenza alla lunga si vede in D. Con persone che conoscano la categoria, un direttore sportivo con gli attributi, non calciatori a fine carriera, bussando a tante società per prendere i migliori giovani per la D. Non pensando di prendere giocatori che poi saranno di C. Inquadrando una figura che si carichi sulle spalle la città di Catania anche con un grande allenatore. Queste sono le basi per ripartire”.