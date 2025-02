Pohjanpalo, che impatto! Già protagonista dei rosanero

L'IMPATTO DEL FINLANDESE

Arrivato per una cifra di circa 5 milioni, il finlandese ha da subito sentito l'hype dei tifosi per l'arrivo del capocannoniere della scorsa Serie B. Pressione altissima, anche per le grandi delusioni stagionali della squadra di Dionisi, ma il finlandese ha da subito risposto presente in maniera importante: dopo un match di debutto in cui un approccio molto difensivo dei rosanero ha limitato il suo apporto, l'ex Venezia ha tradotto in grandi occasioni praticamente tutti i palloni toccati. Due gol, un assist e anche un palo clamoroso nella sfida interna contro il Mantova: questo l'importante score del finlandese che si sta già dimostrando fondamentale nello scacchiere del tecnico. Nell'ultima partita contro il Cosenza, vinta per 3-0 dai Siciliani, Pohjanpalo ha capitalizzato l'unica occasione avuta in tutto il match, insaccando un'ottima palla di Verre con grinta e voglia di segnare tipica del vero bomber, figura mancata nella prima parte di stagione.