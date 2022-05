Playoff SerieC, regolamento final four: Palermo, ritorno sempre al Barbera se…

Qual'ora il Palermo di Baldini dovesse accedere a Semifinale ed eventuale Finale dei playoff Nazionali di Serie C, giocherebbe al "Renzo barbera" le rispettive gare di ritorno degli spareggi promozione di Lega Pro 2021-2022

Archiviati i sorteggi del secondo turno nazionale playoff, svoltisi questa mattina, la Lega Pro ha reso noto anche il tabellone che delineerà il percorso delle otto squadre ancora in corsa per l'ultimo posto in Serie B. Decisi dunque gli abbinamenti e l'ordine di svolgimento per semifinali che andranno in scena il 25 maggio (andata) e 29 maggio (ritorno), e finale (andata domenica 5 giugno, ritorno domenica 12 giugno). In caso di parità di punteggio e gol dopo 180', contrariamente ai turni precedenti, sono previsti i tempi supplementari ed eventuali rigori. La squadra che vince la finale sarà, dunque, promossa in Serie B.