Playoff Serie C, V. Entella-Palermo: dove vedere la gara in diretta tv e streaming

La gara d'andata tra Virtus Entella e Palermo è in programma alle ore 20:30 allo Stadio "Comunale" di Chiavari. Ecco dove vedere il match in tv

Quest'oggi l'andata del secondo turno Nazionale dei playoff di Serie C. Alle ore 20:30, allo Stadio "Comunale" di Chiavari, gli uomini di Silvio Baldini affronteranno la Virtus Entella . Dopo il passaggio del turno nel doppio confronto con la Triestina , adesso, i rosanero vanno a caccia dell'accesso alla final four.

Oltre alla diretta testuale di Mediagol.it, i tifosi potranno seguire la partita su Eleven Sports. Pertanto, il match sarà visibile solo se in possesso di un abbonamento, sul portale (www.elevensports.com). Per gli utenti all’estero la gara sarà disponibile in streaming sulla piattaforma "196 Sports". Ma non solo; V. Entella-Palermo sarà trasmessa anche su SkySport sul canale 252.