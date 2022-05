PLAYOFF SERIE C, TRIESTINA-PALERMO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Il primo confronto fra Triestina e Palermo è in programma domenica pomeriggio allo "Nereo Rocco": le probabili formazioni

Il Palermo cerca la vittoria nel match in programma domenica pomeriggio contro la Triestina. Alle ore 17:30, allo Stadio "Nereo Rocco", andrà in scena la sfida valevole per l'andata del primo turno della Fase Nazionale dei Playoff di Serie C. I rosanero, dunque, torneranno a giocare quattordici giorno dopo la vittoria conquistata contro la capolista Bari, l'ultimo impegno ufficiale prima degli spareggi.

La squadra di Silvio Baldini, in quanto "testa di serie", avrà diritto a giocare il ritorno fra le mura amiche (giovedì 12 maggio, alle ore 20:30, al "Renzo Barbera"). Ed in caso di parità nel doppio confronto passerà al turno successivo. Non valgono i gol in trasferta; non sono previsti né tempi supplementari, né rigori.

Intanto, al cospetto della squadra allenata da mister Bucchi, Baldini ed il suo staff potranno contare sull'intero organico a disposizione. Tornano a disposizione dopo il turno di squalifica sia Gregorio Luperini, sia Maxime Giron. Così come Alberto Pelagotti.

Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dell'allenatore originario di Massa: rosanero in campo con il consueto 4-2-3-1, unici dubbi a sinistra e in mediana.

Davanti a Pelagotti, Lancini e Marconi comporranno il tandem di centrali difensivi; Accardi e uno tra Giron e Crivello (con il primo favorito) agiranno da esterni bassi sulle rispettive corsie. In mezzo al campo, De Rose e Dall'Oglio (in vantaggio su Damiani e Odjer) interni in zona nevralgica, mentre Valente e Floriano saranno gli estremi di un tridente offensivo che avrà in Luperini il perno centrale. In avanti, infine, ci sarà ancora Brunori.

Ecco le probabili formazioni del match fra Triestina e Palermo:

TRIESTINA (3-4-2-1): Offredi; Rapisarda, Volta, Ligi; St Clair, Crimi, Calvano, Procaccio; Trotta, Procaccio/Sarno; Gomez

Indisponibili: Bova, Capela, Galazzi, Giorico, Iotti, Maracchi, Petrella, Sakor

Squalificati: nessuno

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Accardi, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Dall'Oglio; Valente, Luperini, Floriano; Brunori

Indisponibili: Marong

Squalificati: nessuno